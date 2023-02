Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe leider Al-Qaeda is rationele extremist zonder scrupules

Door Ralph Dekkers

Een van de slechts drie foto’s die bekend zijn van Saif al-Adel. Ⓒ AFP

TEHERAN - Al-Qaeda bestaat 35 jaar, maar is pas toe aan zijn derde leider: de doorgewinterde Egyptische extremist Saif al-Adel. Een veteraan, even rationeel als meedogenloos, die betrokken was bij alle grote aanslagen van de terreurbeweging. Hij moet Al-Qaeda weer op de kaart zetten. Zijn grootste probleem: hij verblijft, naar alle waarschijnlijkheid, in Iran.