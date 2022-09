Provincie Utrecht verbreekt ’speciale relatie’ met Chinese Guangdong

Bedrijfsspionage, mensenrechtenschendingen tegen Oeigoeren en oneerlijke concurrentie door staatssubsidie zaten Statenleden al jaren dwars. Redenen om de banden nog warm te houden waren vooral economisch van aard.

Maar Gedeputeerde Staten (GS) willen er nu zelf ook de stekker uit trekken. De gouverneur van Guangdong zal, per brief, te horen krijgen dat aan de ’speciale relatie’, die er was sinds 1995, een einde komt. „Het is een complex vraagstuk met veel verschillende aspecten”, schrijft GS aan Provinciale Staten.

Taiwan

Toch is de gordiaanse knoop nog rijkelijk laat doorgehakt. In maart 2021 was reeds sprake van een impasse. Daarna volgden gesprekken ’met verschillende partijen’ en wachtte het provinciebestuur de ontwikkelingen ’in nationaal en Europees beleid’ af. Maar de Chinese opstelling jegens het Westen verandert niet, integendeel: de spanningen lopen op. Bijvoorbeeld rondom de status van Taiwan, al wordt dat niet specifiek benoemd.

De liefde tussen Utrecht en Guangdong, die al een tijdje bekoeld was, is definitief over. Ⓒ AFP

’Voor Gedeputeerde Staten is Guangdong niet slechts een andere provincie, maar een onderdeel van China’, luidt een argument. De provincie vindt daarnaast dat qua samenwerking met het buitenland moet worden gefocust op sectoren, en dat vriendschapsbanden niet meer van deze tijd zijn.

Die met Guangdong was dan ook de laatste van de provincie. Wat rest zijn ’normale diplomatieke omgangsvormen’. Contacten tussen individuele Utrechtse en Chinese onderwijsinstellingen en bedrijven blijven wel bestaan. Guangdong is een van de rijkste en modernste provincies van China.

Huiver

Het provinciebestuur agendeert zijn voorstel voor de Statenvergadering van 9 november. Tot die tijd wordt nog gebroed op de inhoud van de brief, en lijkt er huiver voor het antwoord op het verbreken van de vriendschap. „Over hoe we deze boodschap het beste kunnen overbrengen, staan we in nauw contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is overigens niet bekend hoe de provinciale overheid in Guangdong zal reageren op dit voornemen.”

De provincie Noord-Holland ging deze zomer Utrecht voor door de vriendschapsbanden met de provincie Shandong te verbreken.