’Slavennaam gratis anders’

Dat stelt Denk in Rotterdam. Het stadsbestuur laat het verantwoordelijke ministerie uitzoeken wat er mogelijk is.

De fractie van Denk had schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders, dat laat weten de vragen niet tijdig te kunnen beantwoorden.

„Om uw vragen goed te kunnen beantwoorden, hebben wij contact gezocht met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie is beleidsverantwoordelijk voor Justis, waar de processen worden uitgevoerd waarop uw vragen omtrent naamswijzigingen betrekking hebben”, laat het stadsbestuur weten.

Wijziging kost 2500 euro

Eind deze maand zou er tekst en uitleg moeten komen op de vragen van Denk. Fractievoorzitter Stephan van Baarle en zijn partijgenoten willen een kosteloze naamswijziging mogelijk laten maken. Het kost een gezin met twee kinderen nu een slordige 2500 euro om de naam te laten veranderen.

Alleen slachtoffers van een misdrijf kunnen hun achternaam kosteloos laten wijzigen. „Het kostenaspect is alleen voor individuen relevant, niet voor de gemeente of de Staat. Vanwege het verleden is dit een stukje genoegdoening”, aldus Van Baarle. Want, zo is zijn redenatie, Nederland schafte anderhalve eeuw terug als een van de laatste landen in Europa slavernij af, en de naam die sommige mensen toen kregen, herinnert aan dat slavernijverleden.

„Veel voormalige slaven kregen toen een achternaam op zich geplakt die voortkomt uit de koloniale tijd.” Vaak was dat gewoon de naam van de plantagehouder. Of slaven werden genoemd naar de (karakter)eigenschap die ze volgens hun eigenaar hadden: Braaf, Gehoorzaam, Langzaam of Gedwee.

Alleen vindt Van Baarle het ’lastig hier een kwantitatief aantal op te plakken’ als de vraag opkomt om hoeveel Rotterdammers het zou gaan. „Maar het speelt bij meerdere leden in onze achterban”, zo verzekert hij. „En er zijn ook zat mensen die alleen al vanuit principiële redenen de naam willen laten wijzigen.”

’Psychische hinder’

Navraag bij het ministerie leert dat een naamswijziging op deze gronden alleen mogelijk is onder de noemer ’psychische hinder’. Een psychiater of psycholoog moet daarvoor worden bezocht en die dient een verklaring te tekenen waaruit blijkt dat iemand ’psychische hinder ondervindt als gevolg van het dragen van de huidige naam of het niet dragen van de gewenste naam’.

Dat noemt Van Baarle ’wrang’. „Door het koloniale verleden loop je al rond met een naam die je niet wil en dan moet je ook nog naar een psychiater om een verklaring op te halen. Dat moet toch zonder kunnen.”

En ook aan dat bezoekje zijn kosten verbonden, terwijl het juist de bedoeling van Denk is dat de achternaam gratis gewijzigd kan worden. „Het moet zonder kosten, als geste.”