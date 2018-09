Verpaupering

„Jarenlang heeft Europa ons belachelijk gemaakt” vertelde Ella me op een warme avond afgelopen augustus. „Maar bij jullie is het inmiddels net zo’n kermis als bij ons. Ha, ha, dat zal jullie eens leren!” Haar man knikte hartstochtelijk mee.

Maar deze week, weer bij hen op bezoek, was de toon geheel anders. Ella werkt nog steeds als lerares, maar Nikolaj is vijf maanden geleden als ingenieur ontslagen. In Rusland betekent dat: nul uitkering. De 23 duizend roebel die ze nu maandelijks te besteden hebben (een kleine 350 euro) gaan op aan water, gas, elektriciteit en voedsel. „We zijn door ons spaargeld heen. Nikolaj is bijna 58. Hij komt nooit meer aan de bak. Nooit meer.“

De winkelcentra op de flaneerallee Nevski Prospekt liggen bomvol met westerse luxe; het wemelt er van de mensen. Maar het gros van de vijf miljoen inwoners van Ruslands tweede stad komt er amper of nooit. De armen waren al arm; nu verpaupert ook de middenklasse in rap tempo.

Acht van de tien Russen zijn gedwongen minder uit te geven aan voedsel; meer dan de helft heeft geen kopeken spaargeld. „En intussen zien we op tv al die succesvolle Russen met huizen in het buitenland”, klaagt Alla. „Waarom doet Poetin daar niets aan?”

De angst bij de meer welgestelden betreft iets anders. Ze vrezen dat ze binnenkort voor ieder Europees land weer een apart visum moeten aanvragen. „Nu koop ik ééns per jaar een Fins Schengenvisum, daarmee kan ik lekker vrij door Europa reizen”, zegt Lilja, een goedbetaalde jurist. „Maar hoe zit dat straks als Le Pen in Frankrijk aan de macht is? Als de hele boel wordt opgeblazen? Waarom maken jullie er toch zo’n puinhoop van?”