Doorbraak in moordonderzoek ’Knut’: man in Zwitserland aangehouden

Onlangs was het NFI er namelijk in geslaagd om het in de woning van het slachtoffer aangetroffen genetisch materiaal te koppelen aan een profiel in de dna-databank.

De aangehouden man was eerder in ons land veroordeeld voor een woninginbraak. „De oplichting was groot toen wij een telefoontje van onze Zwitserse collega’s kregen over de aanhouding van de door ons gezochte man”, aldus een woordvoerster van de Rotterdamse politie.

Een buurtbewoner zag op 28 mei vorig jaar ’Knut’ in zijn woning aan de Kringdans liggen en waarschuwde de politie. Al snel werd duidelijk dat Knut door geweld om het leven was gebracht.

Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels contact gelegd met de Zwitserse autoriteiten om de verdachte aan ons land over te leveren. De verhoren moeten vervolgens duidelijkheid geven over wat zich in de woning van ’Knut’ heeft afgespeeld.