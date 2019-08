Live: regiezitting zaak dierenactivisten Boxtel

Onze verslaggever Joris van Duin is in de rechtszaal en doet live via Twitter verslag

Een regiezitting dient om eventuele onderzoekswensen van het Openbaar Ministerie of de verdediging te behandelen. Pas later volgt de inhoudelijke behandeling van deze zaak.

Justitie vervolgt in totaal 64 dierenactivisten, onder wie negen Nederlanders, die horen bij de actiegroep Meat the Victims. De activisten worden vervolgd wegens lokaalvredebreuk met braak in vereniging. Ongeveer 200 mensen bezetten op 13 mei een varkenshouderij in Boxtel, waarmee de groep aandacht wilde vragen voor dierenleed. De ME kwam eraan te pas om de situatie in toom te houden nadat boeren uit de omgeving naar Boxtel togen voor een tegendemonstratie.