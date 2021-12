Premium Het beste van De Telegraaf

Man die Saoedische ambassade beschoot wilde zelfs nog hardere actie ondernemen: ’Ik ga op hen jagen’

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Ⓒ District8

Den Haag - Hij dreigde met een slachting in crèches onder de kinderen van politieagenten en rechters, met het onthoofden van psychiaters het doodschieten van ambassadepersoneel. Uiteindelijk pleegde Mohamed A. volgens justitie ook werkelijk een geweldsdaad: hij vuurde vorig jaar 29 kogels af op de Saoedische ambassade in Den Haag. Het Openbaar Ministerie eist tien jaar plus tbs met dwangverpleging: „Dit is internationaal ongekend.”