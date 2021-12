Verdachte beschieten ambassade Saoedi-Arabië uitte bedreigingen in gesprek met broer

Ⓒ District8

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag behandelt dinsdag de strafzaak tegen Mohamed A., die wordt verdacht van het beschieten van de ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag eind vorig jaar. Hij uit de bedreigingen onder andere in een gesprek met zijn broer: „Zodra ik in Marokko ben, maak ik Nederlands ambassadepersoneel daar dood. Dat is mijn doel, daarna ga ik naar Mekka.”