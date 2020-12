Vuurwapens en chemisch afval gevonden in groot drugslab Someren

De politie kwam donderdag in actie na tips dat zich in een loods bij een woning aan de Bergdijk een drugslab bevond. Toen de politie er binnenviel was het lab al ontmanteld. De politie vermoedt dat het om een amfetaminelab ging. Bij de invallen in de loods en woning arresteerde de politie een 68-jarige man uit Someren en twee mannen van 38 en 55 jaar uit Deurne. De man uit Someren zit nog vast. Hij wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

In de loods en een naburige zeecontainer vonden de agenten behalve een niet nader genoemde hoeveelheid amfetaminepasta ook tientallen grote en kleine vaten, deels gevuld met chemicaliën of chemisch afval.

Een speciaal team van de Landelijke Faciliteit ondersteuning Ontmantelen (LFO) is tot en met eerste kerstdag bezig geweest met het ontmantelen van het drugslab en het opruimen van de chemicaliën.