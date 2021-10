Nazi-oma alsnog voor het hekje na vluchtpoging

Irmgard Furchner wordt ervan verdacht dat ze als tiener medeplichtig was aan de moord op meer dan 11.000 mensen in het nazikamp Stutthof, in de buurt van Gdańsk. Het proces zou eigenlijk eind september beginnen in de Duitse plaats Itzehoe (Sleeswijk-Holstein), maar de aanklachten konden toen niet worden voorgelezen omdat de verdachte spoorloos was.

Furchner bleek in de vroege ochtend in een taxi te zijn vertrokken. De autoriteiten vaardigden een arrestatiebevel uit en maakten na enkele uren bekend dat ze was aangehouden. De vrouw moet nu alsnog voor de rechter verschijnen.

Hoewel de voormalige secretaresse inmiddels in de negentig is, wordt ze vervolgd voor een jeugdrechtbank. Dat komt omdat ze de misdaden op jonge leeftijd zou hebben begaan. Ze werkte op achttienjarige leeftijd in Stutthof, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog tienduizenden mensen de dood vonden.