Autoverkoper neergestoken, dure Mercedes gestolen

Het slachtoffer had in Lauernessestraat in Slotermeer een afspraak gemaakt met twee geïnteresseerden in zijn zwarte Mercedes SUV GLE.

Van een verkoop kwam het echter niet. Om 17.00 uur kreeg de politie de melding dat iemand op de Lauernessestraat neergestoken zou zijn. Ter plaatse troffen agenten inderdaad een zwaargewonde man aan. Het slachtoffer kon nog net vertellen dat hij zijn vijf jaar oude auto zou gaan verkopen, maar dat op de afspraak aangekomen de ’koper’ hem neerstak en er met de auto vandoor was gegaan.

Het slachtoffer wordt in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. De politie zoekt dringend naar twee verdachten en het gestolen voertuig. Het gestolen voertuig is een zwarte Mercedes SUV GLE-klasse met het kenteken ZD-091-D (zie foto). De wagen is vijf jaar oud en stond op een koop-verkoopsite voor een slordige 63.000 euro.