Nederlandse renners kunnen Tour toch voortzetten mét koffer: bagage na ruim 5 dagen alsnog bezorgd

„Voor zover mijn informatie reikt, ziet het ernaar uit dat alles is opgelost en de koffers zijn afgeleverd”, laat een woordvoerster van de Spaanse maatschappij weten. Die schoot zaterdagmiddag in actie na vragen van De Telegraaf over hoe het kon dat zeker vier coureurs al dagen zonder bagage zaten en inmiddels aan de Tour waren begonnen zonder hun persoonlijke bezittingen.

Mike Teunissen (Intermarché – Circus – Wanty), Ramon Sinkeldam (Alpecin-Deceuninck), Lars van der Berg (Groupama – FDJ) en Nils Eekhoff (Team dsm – firmenich) vlogen vorige week naar Bilbao. Daar startte zaterdag de Tour de France met twee ritten door de Spaanse heuvels. De mannen kwamen aan in Bilbao, hun koffers niet. Dat betekende dat ze zonder persoonlijke spullen de dagen moesten doorkomen.

Voormalig gele trui-drager Teunissen liet al vrij snel via Twitter zijn ongenoegen blijken. Meermaals kwam er een vlucht aan, maar een screenshotje liet zien dat ’Bagage van Mike’ nog altijd op de C-Pier van Schiphol stond op vrijdag. „Gelukkig hoeven we nu niet na te denken over wat we aantrekken.”

„Vooral het feit dat niemand verantwoordelijkheid neemt, communiceert en perspectief biedt vind ik bizar. Nog nooit zo vermoeid aan een grote ronde begonnen”, bromde de renner. Ramon Sinkeldam reageerde voor de start voor de camera van Wielerflits. „Ik heb niet het idee dat er heel veel gebeurt. Ik heb niet echt iets heel hard nodig, maar het is wel ongemakkelijk”

’Beter laat dan nooit’

De Vueling-woordvoerster liet zaterdag al weten de zaak voortvarend te zullen oppakken. Zondag meldde ze vervolgens dat de koffers al in Bilbao waren – maar het peloton snelde toen al naar San Sebastian. Daar zijn ze maandag afgeleverd. „We staan op het punt het Baskenland te verlaten en geloof het of niet, dat doe ik mét koffer”, jubelde Teunissen, die wel fijntjes opmerkt dat de koffer 100 uur na hem aankwam op Spaanse bodem. „Beter laat dan nooit.”

Overigens laat Aviapartner, de afhandelaar die in dienst van Vueling de koffers op Schiphol in vliegtuigen moet laden, weten dat het probleem bij de luchthaven lag. „De luchthaven is verantwoordelijk voor de infrastructuur en het bagagesysteem. Afgelopen week is dit bagagesysteem door de luchthaven verschillende keren stilgelegd.”

De woordvoerder vervolgt: „Op deze momenten kan er urenlang in diverse delen geen bagage getransporteerd worden. Deze verstoringen hebben ertoe geleid dat verschillende afhandelaren de koffers niet op tijd in het vliegtuig konden laden. Dit leidt tot een cumulatie van vertraagde bagage. Het kost enige tijd om deze vertraagde bagage op de juiste plaats te krijgen.”

Schiphol laat weten dat er woensdag inderdaad een storing was en ook eerder in juni. Een woordvoerster noemt het erg vervelend, maar noemt het ook incidenten. Verdere verstoringen waren er niet vorige week, aldus Schiphol.