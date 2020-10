’Russische hackers vielen mailaccounts van Democraten aan’

Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen rond het onderzoek dat de hackpogingen het werk waren van de hackersgroep Fancy Bear. Die wordt in verband gebracht met de Russische militaire inlichtingendienst GROe. Fancy Bear wordt ook gezien als pleger van de hack van Democratische mailaccounts bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen vier jaar geleden.

De Democraten in Indiana zeggen dat ze geen weet hebben van geslaagde aanvallen. De partijgenoten in Californië zeggen dat er een mislukte aanvalspoging is geweest door een „buitenlandse groep”, maar noemen daarbij geen namen. De FBI en de beveiligingstak van techbedrijf Microsoft willen niet reageren.

Een van de aangevallen denktanks is het Center for American Progress. De oprichter daarvan, John Podesta, leidde de verkiezingscampagne van de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton vier jaar geleden. Zijn e-mailaccount werd toen gekraakt, waarna de interne mails via WikiLeaks naar buiten werden gebracht. Ook de Open Society Foundations van miljardair en filantroop George Soros zou zijn aangevallen.

De hackers van Fancy Bear worden ook verantwoordelijk gehouden voor cyberaanvallen op de NAVO, de Duitse overheid en het Wereldantidopingagentschap (WADA). Een ander doelwit was naar verluidt de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die de ramp met vlucht MH17 onderzoekt. In 2018 zou Fancy Bear hebben geprobeerd binnen te dringen in de systemen van de internationale organisatie OPCW in Den Haag. Daarbij werd de groep op heterdaad betrapt. Fancy Bear wordt ook Pawn Storm, APT28, Sofacy Group, Sednit, Strontium, Unit 26165 en Unit 74455 genoemd.