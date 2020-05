Kiesbureau: geen verzoek voor hertelling van Bouterse gekregen

Bouterse kondigde donderdag aan dat hij een hertelling wil van de stemmen in de parlementsverkiezingen. „Als hij om mijn mening had gevraagd, dan had ik hem kunnen zeggen dat we op dit moment niet kunnen gaan hertellen. De hoofdstembureaus hebben hun werk al gedaan”, aldus Van Dijk-Silos.

Als Bouterse officieel een verzoek indient voor een hertelling, betekent dat niet automatisch dat dat ook gebeurt, zegt de voorzitter van het OKB. „Alleen als er een grote calamiteit is geweest, kunnen we besluiten over te gaan tot een hertelling.” Dat lijkt volgens het OKB nu niet aan de orde.

De partij van Bouterse lijkt af te stevenen op een grote nederlaag. De VHP van Chan Santokhi lijkt de grote winnaar te worden. Het is echter nog steeds wachten op de officiële uitslag, aangezien nog niet alle processen-verbaal binnen zijn.