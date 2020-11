Horeca stelt ultimatum: ’we gaan op 17 januari open’

Door de coronamaatregelen zijn horecabedrijven alweer ruim zes weken op slot. Perspectief wordt tot dusverre niet geboden en aanvullende steun vanuit de overheid blijft volgens KHN veel te lang uit. De druppel die de emmer echter deed overlopen is de ‘achteloze’ mededeling van minister Hugo de Jonge dat ‘we ervan uit moeten gaan dat de gedeeltelijke lockdown echt wel langer gaat duren dan tot half januari’.

De uitlating van De Jonge over de duur van de tweede lockdown zou zonder medeweten van de Tweede Kamer en de brancheorganisaties zijn gedaan. Alle vormen van toekomstperspectief zijn volgens KHN hierdoor in één keer volledig weggeblazen. „Nóg anderhalve maand de deur op slot. Voor de horeca staat het water niet meer tot aan de lippen, inmiddels stroomt het de mond in”, meent Johan de Vos, vicevoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Breda.

Faillissement dreigt

De Vos stelt dat het niet de bedoeling was dat het bericht al naar buiten werd gebracht, maar dat uit het persbericht wel blijkt dat de nood hoog is bij horecaondernemers uit het hele land. „De meeste ondernemers zien een faillissement te dichtbij komen. Het kabinet moet nu echt iets doen, duidelijkheid scheppen. Anders komen we in een situatie waarin veel horecaondernemers niets meer te verliezen hebben.”

Als de overheid de steun voor horecabedrijven niet aanpast, zit er volgens de Bredase horecabaas niets anders op dan de deuren op 17 januari te openen. „Anders gaat 50 procent van de ondernemers in deze prachtige branche failliet.” Hoe zo’n heropening er precies uit gaat zien, kan hij nog niet vertellen. „Wij willen hier nog niet helemaal op vooruitlopen, maar het feit dat deze boodschap is geformuleerd door een zeer groot aantal horeca ondernemers, zal aangeven hoe groot de noodzaak is dat er heel snel duidelijkheid komt voor onze branche.”

Volgens het concept persbericht zal heropening gaan middels de protocollen die door KHN in een eerder stadium zijn gemaakt en door de overheid zijn goedgekeurd. De brancheorganisatie benadrukt dat de gezondheid van iedereen op één stond en nog steeds staat. „Na de eerste lockdown heeft de horeca er álles aan gedaan om de gezondheid en veiligheid van onze gasten te garanderen. Dat is door de cijfers van het RIVM bevestigd. De horeca had een aandeel van slechts 2,6%.”

Respect voor de zorg

Ook spreken in het bericht ze hun respect uit voor alle zorgmedewerkers in Nederland. „We steunen jullie volop. We zien wat jullie doen in deze bijzondere tijd en helpen waar mogelijk. Door bijvoorbeeld onze medewerkers in te zetten in de zorg en straks onze protocollen streng te volgen.”

Volgens de KHN is er maandenlang geprobeerd oplossingen en protocollen aan te dragen en uit te werken om in samenspraak met de overheid de horecabranche door de coronacrisis heen te loodsen. „Na 8 maanden moeten wij de balans opmaken met de trieste conclusie dat dat ‘samen’, nihil is geweest. Daar waar de gemeentelijke overheden over het algemeen de horeca op alle mogelijke manieren probeerden te steunen, heeft het kabinet hier hopeloos gefaald.”

De actie om in het nieuwe jaar weer open te gaan wordt gesteund door horecazaken in tal van steden en regio’s, waaronder de volledige regio Noord-Holland, Brabant en regio Limburg Noord, Midden en Zuid.

Rutte: geen belofte

Premier Rutte reageerde in zijn wekelijkse persconferentie dat ,,het niet mogelijk is dat iemand zich niet aan de regels houdt”. Heropenen kan volgens hem alleen wanneer dat verantwoord is. Hij zegt te snappen dat de horeca het erg zwaar heeft. ,,Verschrikkelijk. Daar zijn overigens ook al die steunpakketten op gericht, om de bedrijven in die situatie zo goed mogelijk door de ellende te helpen.”

Een belofte voor heropening is volgens Rutte niet mogelijk. ,,Wij moeten proberen vanuit het kabinet alles te doen om het land zo goed mogelijk door deze crisis te loodsen, daarvoor is het thans noodzakelijk dat de horeca dicht is en ik hoop natuurlijk zielsgraag dat deze prachtige bedrijven weer snel open kunnen, maar ik kan daar nu niet een belofte op doen, dat gaat gewoon niet.”

