Marit (12) zegt ’hoi’ en wordt van fiets getrapt: ’Ze is nu gewoon bang’

Marit fietste samen met haar broer en een aantal klasgenoten toen het misging. „Ze zien twee meiden bij een scooter staan en roepen ’hoi’ naar ze. Gewoon spontaan, niemand kende de meiden”, zo vertelt moeder Paulien aan Dagblad van het Noorden. „Maar daarop komen de twee achter het groepje aan en pikken Marit eruit. Heel doelbewust trappen de meiden op haar in en tegen haar fiets. Zij bedreigen haar met teksten als ’Ik smijt je op straat’ en ’Ik steek je neer k*nkerh**r’.”

Vader Peter lucht zijn hart in een bericht op Facebook, dat inmiddels bijna 4000 keer gedeeld is. Het ergste vindt hij dat een van de twee daders alles gefilmd heeft. „Ze hebben het met veel plezier lopen filmen. Mocht iemand het op Instagram of iets zien, graag melden.”

De meiden komen het groepje nog een keer achterna, omdat het eerste filmpje mislukt was. „De meiden riepen doodleuk dat ze nu wel een goed filmpje wilden maken”, aldus Paulien

Volgens haar is Marit bang en durft ze straks niet meer naar haar nieuwe school in Emmen te fietsen. „Ze zal nooit meer zomaar ’hoi’ zeggen tegen iemand die ze tegenkomt. Had ze dat niet gedaan, dan was het allemaal niet gebeurd.”

De ouders hebben aangifte gedaan. „We nemen dit erg serieus en zijn een onderzoek gestart. We willen aan de hand van gesprekken met het gezin erachter komen wat er precies is gebeurd”, aldus een politiewoordvoerder.