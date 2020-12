Grapperhaus over oud en nieuw: ’Ik ga gewoon heel saai thuis zitten’

De politie en andere diensten zijn ’zeer voorbereid,’ aldus de CDA-bewindsman.

Hij waarschuwt opnieuw voor het gebruik van vuurwerk, zowel in aanloop naar oud en nieuw als tijdens de avond zelf: „De politie zit er bovenop.” In de afgelopen tijd is al 120.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, aldus de minister. „Maar dit jaar is al het vuurwerk illegaal, laat dat nog even duidelijk zijn.” Hoewel politie en handhaving hun hart vasthouden voor morgenavond, signaleren de Veiligheidsregio’s een iets rustigere aanloop naar de jaarwisseling in vergelijking met andere jaren, aldus Grapperhaus.

Hij grijpt de kans nogmaals aan om mensen op het hart te drukken om geen groot feest te vieren tijdens oud en nieuw, en ook zaken als vuurwerk, rellen en brandstichting achterwege te laten: „Ga nou geen dingen doen die je vorig jaar deed. Laten we wel wezen: dit jaar is het een sobere, saaie jaarwisseling. Laten we dat met z’n allen inhalen met een groot feest als we van Covid af zijn.”

De minister zelf heeft in ieder geval een rustige avond voor ogen tijdens de jaarwisseling: „Ik ga gewoon heel saai thuis zitten, en ik denk dat we met z’n tweeën gaan scrabbelen ofzo.”