Celstraffen voor Colombianen die drugslab runden in Arnhem

Het lab was verstopt achter aan gipswand in het pand en alleen te bereiken via een geheime ingang. Het drugslab was professioneel opgezet, had drie slaapplaatsen met een leefruimte en er kon op zeer grote schaal crystal meth geproduceerd worden. Bij de inval werd 622 kilo van de harddrug gevonden met een straatwaarde van 42 miljoen euro.

De drie verdachten hadden zich verstopt toen de politie het lab oprolde. Een 35-jarige Colombiaanse man werd betrapt toen hij door het systeemplafond naar beneden viel. De andere twee Colombianen, een man van 29 en een van 39, vluchtten naar het dak, maar werden een dag later alsnog opgepakt.

De 35-jarige verdachte werkte volgens de rechter zeker twee maanden in het lab en onderhield contacten in het drugscircuit, hij is veroordeeld tot vijf jaar cel. De andere twee mannen waren minstens vijf dagen betrokken bij de drugsproductie en moeten vier jaar de cel in.

Wie het lab in Arnhem hebben opgezet, is niet duidelijk geworden. Een van de mannen kwam puur naar Nederland om drugs te produceren en leende duizenden euro's voor zijn reis, aldus de rechtbank, maar van wie is niet bekend.