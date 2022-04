Staatsloterij zoekt winnaar 12,8 miljoen euro

Het winnende staatslot met lotnummer FV 74622 werd verkocht in Primera Sandra in Bleiswijk. De prijs viel op 10 maart. „Meestal worden fysieke loten gekocht door mensen die in de buurt van het verkooppunt wonen”, aldus Thomas van Wessem van de Staatsloterij.

Primera Sandra in Bleiswijk. Ⓒ Google Maps

Hij vervolgt: „Daarom willen we aan iedereen in Bleiswijk en omgeving vragen om nog één keer thuis op zoek te gaan naar dat winnende lot met nummer FV 74622.”

