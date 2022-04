Staatsloterij zoekt winnaar 12,8 miljoen euro: ’Hopelijk niet tussen oud papier’

Het winnende staatslot met lotnummer FV 74622 werd verkocht in Primera Sandra in Bleiswijk. De prijs viel op 10 maart. „Meestal worden fysieke loten gekocht door mensen die in de buurt van het verkooppunt wonen. Daarom willen we aan iedereen in Bleiswijk en omgeving vragen om nog één keer thuis op zoek te gaan naar dat winnende lot met nummer FV 74622”, aldus een woordvoerder van de Nederlandse Loterij, waarvan de Staatsloterij onderdeel is.

Tekst gaat verder onder de foto

Primera Sandra in Bleiswijk. Ⓒ Google Maps

Volgens de Nederlandse Loterij komt het jaarlijks voor dat mensen hun winnende staatslot niet verzilveren. Daarbij gaat het altijd om loten die in de winkel zijn gekocht. Winnaars van de Staatsloterij blijven anoniem. „Dat maakt het ook een lastige zoektocht. Wij weten alleen dat het winnende lot bij Primera Sandra in Bleiswijk gekocht is, maar niet door wie”, aldus de Nederlandse Loterij. Om de prijs te verzilveren, moet de winnaar zich met het staatslot melden in het hoofdkantoor van de Nederlandse Loterij.

’Het is niet te bevatten’

Sylvia, die werkt bij Primera Sandra in Bleiswijk zegt in gesprek met De Telegraaf: „Je denkt er natuurlijk wel eens over na, wat je zou doen als je de loterij wint, ’misschien een nieuwe auto?’, maar dan heb je nog 12 miljoen over. Het is niet te bevatten.”

Dat de winnaar zich zal melden bij de betreffende winkel verwacht de verkoopmedewerker niet: „Degene die het winnende lot heeft zal ook weten dat wij dat geld hier niet hebben liggen, die zal contact moeten opnemen met de Staatsloterij. Maar, mocht de winnaar hier langskomen, dan hebben we wel een stoel klaar staan, om even op bij te komen.”

Sinds de trekking is het al bekend dat het winnende lot werd verkocht in Bleiswijk: „Wij hoorden de volgende ochtend al dat het aan de hand is. Vanaf dat moment is het elke keer spannend als iemand met een lot binnen komt. Dan denk je toch: ’zou het’? Maar nee, tot op heden nog niet.”

Wie het winnende lot heeft, is vooralsnog dus nog de vraag. Toch heeft Sylvia wel een wens: „We hopen dat het goed terecht komt, en niet dat het bij iemand tussen het oud papier belandt. Dat zou toch zonde zijn.”

Nieuws of tips? App naar onze whatsapp tiplijn (of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952).