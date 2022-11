Nieuwe ’explosieve’ studie: burnouts zijn besmettelijk

Premium Binnenland

Artsen dachten aan stress, maar Sil (67) bleek een tumor te hebben in het meest onbekende orgaan

De thymus is een klein en vooral onbekend orgaan. Het Maastricht UMC+ is één van de weinige ziekenhuizen in Nederland die aandoeningen aan de thymus behandelen. Het was de redding voor Sil Sloekers uit Heerlen.