Werknemers op Schiphol gepakt na smokkel van 102 kilo cocaïne

Het ging om 102 kilo coke die verstopt zat in dozen. In het onderzoek kwamen de twee in beeld. Ze zijn aangehouden door het Cargo Harc-team Schiphol, dat is een samenwerkingsverband van Douane, FIOD en Koninklijke Marechaussee. Inmiddels zijn hun woningen doorzocht. Een groot aantal luxe goederen is in beslag genomen, waaronder tientallen tassen van de merken Gucci, Louis Vuitton en Chanel, maar ook twee auto’s.

De 39-jarige verdachte uit Almere en 53-jarige verdachte uit Lelystad zijn vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. De mannen blijven langer vastzitten voor verder onderzoek.