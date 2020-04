’Conflictueus en solistisch’ raadslid FvD uit de fractie gezet

Forum voor Democratie had in de Amsterdamse gemeenteraad drie zetels, maar dat worden er twee. Van Schijndel weigert zijn zetel namelijk ter beschikking te stellen aan FvD, zegt Nanninga: hij wil zelf zijn zetel behouden en als eenmansfractie verdergaan. Burgemeester Halsema en de griffie zijn intussen ingelicht.

Reden voor de breuk is volgens fractievoorzitter Annabel Nanninga dat Van Schijndels positie niet te handhaven was. „Al sinds het debuut van FVD in de Amsterdamse raad, in maart 2018, opereerde Van Schijndel conflictueus en solistisch. Zijn betrokkenheid bij de gang van zaken in de Gemeenteraad, in de fractie en ook op zijn eigen portefeuilles was vrijwel nihil.”

Onlangs stemde hij zelfs tegen een motie die door zijn collega-raadslid en FvD’er Kevin Kreuger was ingediend.

Vertrouwensbreuk

Nanninga vervolgt: „Herhaaldelijk hebben wij als fractie alles in het werk gesteld Van Schijndel te betrekken, in positie te brengen, tegemoet te komen en te motiveren, maar het maken en houden van afspraken bleek keer op keer onmogelijk. De grens is bereikt toen Van Schijndel eind maart en begin april herhaaldelijk een vertrouwensbreuk veroorzaakte door zonder overleg andere fracties en de pers te benaderen met standpunten buiten zijn portefeuille die ook nog eens strijdig zijn met die van de fractie FvD Amsterdam. Desgevraagd gaf hij aan niet van zins te zijn dit in de toekomst te veranderen.”

Volgens Nanninga is er een ’uiterste poging’ gedaan om met Van Schijndel, de fractie in Amsterdam het landelijk partijbestuur de neuzen dezelfde kant op te krijgen. „Daarin sprak van Schijndel expliciet uit zich niet te willen en zullen committeren aan zeer basale en redelijke werkafspraken, die zijn opgesteld om als FVD fractie effectief te opereren. Daarmee liet hij onze fractie geen keus. Wij opereren in lijn met onze partijbeginselen en als team hechten wij aan integriteit, vertrouwen, overleg en redelijkheid. Als deze kernwaarden keer op keer met voeten getreden worden dan houdt de samenwerking helaas op.”

Voormalig VVD-Kamerlid

Van Schijndel, die eerder ook uit de Tweede Kamerfractie van de VVD werd gezet, kreeg slechts 445 stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. De kiesdrempel voor 1 zetel was 7714 stemmen, drempel om met voorkeursstemmen gekozen te worden was 1928 stemmen.

Volgens Van Schijndel ontstond de breuk door een verschil van inzicht „over de aanpak van het coronavirus”, waarover hij van gedachte verschilde met Nanninga en mede-raadslid Kevin Kreuger. „Het collegebeleid is niet passend voor de grote stad Amsterdam. Door onze bevolkingsdichtheid en bevolkingssamenstelling. Het college moet véél meer doen dan het Rijk voorschrijft”, zegt hij. „Je moet elkaar ruimte geven. Forum is geen partij van kadaverdiscipline. Burgers verwachten dat hun volksvertegenwoordigers in volstrekt cruciale zaken doen wat goed en noodzakelijk is, los van de portefeuilleverdeling. Corona is zo’n onderwerp. Al dan niet fysiek blijven vergaderen is een ander; met eenvoudige aanpassingen kan dat best. Aan het presidium en deskundige juristen in de raad heb ik dat beargumenteerd. Wat is daar mis mee?”