Politie zet sambaband in tijdens Koningsdag om publiek te sturen

Dinsdagmiddag om vier uur wordt het centrum van Utrecht afgesloten voor verkeer. Langzaam zal de stad volstromen met publiek dat al twee jaar reikhalzend uitkijkt naar het moment dat er weer ’gewoon’ Koningsdag gevierd kan worden.

„Iedereen heeft zin in een feestje, merken we bij politie, gemeente en ondernemers. Mensen hebben dit gemist. We hebben wat gezonde spanning, maar ook niet meer dan dat”, blik teamchef Utrecht van de politie Midden-Nederland, Charles van Amerongen, vooruit. Politie en gemeente verwachten zo’n 350.000 bezoekers en er zijn dertig evenementen op zeven locaties in de stad.

„We zien dat veel horecaondernemers kampen met personeelsproblemen. Veel werknemers zijn vertrokken in de coronaperiode. De ondernemers moeten alle zeilen bijzetten om alles goed te laten draaien”, zegt de politiechef. Gemeente, politie, horeca en organisatoren van evenementen voeren nauw overleg over veiligheidsvraagstukken.

Commandocentrum

Een speciaal bedrijf wordt ingezet voor crowdmanagement. Lichtkranten geven de loopstromen voor de bezoekers van Koningsdag aan. Een speciaal foefje is een sambaband. „Vroeger hadden we wel eens last van deze bands omdat ze zorgden voor opstoppingen. Nu gebruiken we ze juist om de mensenstromen te beïnvloeden. Als we ergens mensen weg willen trekken, dan sturen we de band een andere richting op.”

In de catacomben van het politiebureau aan de Briljantlaan is een commandopost ingericht die in werking is van dinsdagmiddag vier uur tot woensdagavond tien uur. „Het Team Districtelijke Afhandeling (TDA) bestaat vooral uit collega’s die lokaal goed bekend zijn. Er zijn speciale meldtafels en eigen centralisten. Ze houden nauw contact met drie commandanten in de stad. Er vindt constant veiligheidsoverleg plaats.”

Voor calamiteiten staan ’Flex ME’ers’ klaar. Dat zijn reguliere politiemensen die op straat werken en zich snel kunnen omkleden tot ME’er. „Als het nodig is kunnen we snel opschalen.” Maar daar wil Van Amerongen nu vooral nog niet aan denken. „We gaan een mooi feest maken met z’n allen!”