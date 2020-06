Artsen woedend over demonstratie: ’Hier mag ik harder voor gaan werken’

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De demonstratie op de Dam in Amsterdam, waar zo’n 5000 mensen protesteren tegen het politiegeweld in de Verenigde Staten, is tegen het zere been van veel artsen en experts. Net nu de artsen een beetje op adem kunnen komen omdat het aantal coronapatiënten op de intensive care terugloopt, wordt de anderhalvemetermaatregel door de demonstranten aan hun laars gelapt met een mogelijk nieuwe uitbraak tot gevolg.