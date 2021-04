Premium

’Gedwongen reductie is zinloos en dom’

Inkrimpen van de veestapel en daarmee geforceerd terugdringen van het aantal boeren is zinloos en dom. Het idee steunt vooral op twee alarmerende overwegingen: klimaat en natuur. Die zijn moeilijk te bestrijden, want niemand wil graag te boek staan als degene die vindt dat de natuur of de aarde wel ...