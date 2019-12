Celstraf voor schokkende rollator-aanrijding Breda

Beelden van het ongeluk die bij Opsporing Verzocht werden getoond, leidden in mei tot een schokgolf. Op de beelden was duidelijk te zien hoe de vrouw met een rollator aan het oversteken was en werd aangereden. Daarna reed Z. nog over haar heen en vluchtte toen weg. Z. verklaarde dat hij niet helder nadacht doordat hij in paniek was geraakt.

De straf is conform de eis. Behalve de straf krijgt de man een rijverbod van vijf jaar.

De rechtbank sprak van „laakbaar” gedrag. „Daar komt bij dat hij zich pas ruim een week na het ongeluk meldde.” Wat voor de rechtbank ook zwaar woog is dat de man twee weken voor het ongeluk ook al twee ongelukken veroorzaakte. Mede daarom legde de rechtbank een zwaardere straf op dan normaal bij vergelijkbare zaken. Bovendien legde ze daarom een rijverbod op van de maximale duur.

Gesprek met familie

De vrouw raakte bij het ongeval zwaargewond en is nog altijd aan het revalideren. Na bemiddeling heeft haar dochter in de gevangenis een gesprek gehad met de verdachte. Toen dat gesprek goed uitpakte is de bejaarde vrouw een week later zelf ook op bezoek geweest bij Z. Tijdens het gesprek dat volgde heeft de 79-jarige vrouw Z. vergeven. „Bewonderenswaardig”, stelde de rechtbank.

