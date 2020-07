OM neemt aangiftes boeren tegen minister Schouten niet in behandeling

Boeren deden twee weken geleden op diverse politiebureaus aangifte tegen de landbouwminister wegens dierenmishandeling. De boeren zijn het niet eens met het veevoerbeleid van Schouten. Ze moeten het eiwitgehalte in het veevoer verlagen, maar volgens de boeren is dat niet goed voor de dieren.

Daarnaast deden boeren aangifte van discriminatie, omdat ze vinden dat boeren en de agrarische sector gediscrimineerd worden. Hun sector zou niet gelijk worden behandeld ten opzichte van andere sectoren bij de aanpak van de stikstofproblematiek.

„Het is aan het parlement om in te stemmen met de door de minister voorgestelde regeling”, reageert het OM. Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer instemmen met de regeling, is sprake van een democratisch tot stand gekomen besluit, redeneert het OM.

„Als er al sprake zou zijn van strafbare feiten, dan gaat het om ambtsdelicten”, legt een woordvoerster van het OM uit. Vervolging van een minister of ander bewindspersoon voor ambtsdelicten kan alleen bij koninklijk besluit of bij besluit van de Tweede Kamer. „Dan kan alleen de procureur-generaal bij de Hoge Raad vervolging instellen.”