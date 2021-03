Bloedbad in Afrikaanse stad na gigantische ontploffingen

De oorzaak van de gigantische ontploffingen is nog onduidelijk. Een defensieofficial zei dat de autoriteiten een aanslag uitsluiten. Op tv was te zien hoe groepen mensen lichamen uit de puinhopen trokken, waarvan sommigen in lakens werden gewikkeld en weggedragen. Pick-uptrucks met overlevenden, onder wie veel kinderen, reden af en aan naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis. Daar lagen zelfs slachtoffers op de grond in afwachting van medische hulp.

In het rampgebied lagen metalen daken verwrongen tussen het puin van de half verwoeste huizen. Mensen renden na de catastrofe in paniek en schreeuwend in alle richtingen. Een kolom van rook reikte tot in de hemel. De brandweer was snel ter plaatste om de vlammenzee op de basis te bestrijden.

Dubbele crisis

De gigantische explosie komt op een moment dat Equatoriaal-Guinea, een olieproducent, lijdt onder een dubbele economische crisis. Deze is een gevolg van de coronapandemie en een daling van de prijs van ruwe olie, die ongeveer driekwart van de staatsinkomsten uitmaakt.