Zware crimineel met hulp van heftruck ontsnapt uit Belgische gevangenis

Aboubakarov zat sinds 2012 in de gevangenis en moet een celstraf van tien tot vijftien jaar uitzitten voor verschillende diefstallen met geweld, wapenbezit en gijzeling met foltering. Dat melden verschillende bronnen binnen de gevangenis aan Nieuwsblad.

De gedetineerde werkte binnen de gevangenis. Zodoende kon hij in de buurt van de detentiepoort komen. Door middel van een heftruck, die binnen de gevangenis aanwezig was, kon de gevangene over de muur klauteren en vermoedelijk zo via een dak wegvluchten.

Agenten op zoek naar een ontsnapte criminele Rus in Gent. Ⓒ Hollandse Hoogte / BELGA

Ondanks een grote zoekactie van de politie kon de ontsnapte gevangene woensdagavond nog niet worden opgepakt. Het is voorlopig ook niet duidelijk of de man hulp kreeg van buitenaf.

Aboubakarov kon woensdag 4 augustus omstreeks 10.45 uur ontsnappen uit de gevangenis van Gent. Hij is ongeveer 1.80 m groot en is atletisch gebouwd. Hij heeft kort geschoren haar en een middellange donkere baard. Mogelijk heeft hij niet zijn bril bij zich.

De man spreekt vlot Nederlands. Op het moment van zijn ontsnapping droeg hij een zwart t-shirt, een lichtgrijze broek en zwarte schoenen. Het is niet uitgesloten dat de man naar Nederland is gevlucht.