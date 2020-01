Nederlanders opgepakt na illegale straatrace in Duitsland

Ⓒ Polizeipräsidium Oberbayern Süd

MÜNCHEN - Een groep Nederlandse automobilisten heeft vrijdag levensgevaarlijke capriolen uitgehaald in Zuid-Duitsland. Hierbij raceten de bestuurders tegen elkaar, gooiden de inzittenden een soort rookbommen naar elkaar, brachten ze een kind in gevaar en was er mogelijk sprake van spookrijden. Vijf van hen werden aangehouden.