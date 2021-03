Ikea-baas voor de rechter om jarenlange spionage van werknemers en klanten

Ikea werd zwaar in verlegenheid gebracht toen in 2012 bekend werd dat het in Frankrijk zijn eigen werknemers, sollicitanten én klanten bespioneerde, meldt Het Nieuwsblad. De meubelreus stak zijn neus in hun financiële situatie, hun strafblad en hun politieke voorkeuren. Een scheve schaats van één of twee filialen, zo klonk het aanvankelijk. Tot duidelijk werd dat dat bespioneren standaardprocedure was in zeker negen van de 29 Franse vestigingen.

Het bedrijf had een directeur risicomanagement, die lijsten met namen van „te onderzoeken individuen” bezorgde aan een privédetectivebureau, dat op zijn beurt informatie over die mensen opvroeg bij vier bevriende politieagenten. Totale jaarlijkse factuur van de privédetectives aan Ikea: tot 600.000 euro.

Het kon niet zijn dat de toenmalige Ikea-bazen niets afwisten van zo’n uitgebreid spionagesysteem, meent het Franse gerecht. Dus zijn het niet alleen een reeks filiaalhouders en de vier agenten die vanaf maandag voor de rechtbank in Versailles terechtstaan voor „het onrechtmatig verzamelen en openbaar maken van persoonsgegevens en schending van het beroepsgeheim.” Onder de beklaagden is ook de toenmalige grote baas van Ikea Frankrijk: Stefan Vanoverbeke. De Vlaming leidde Ikea Frankrijk van 2010 tot 2015. Vanoverbeke, die zijn betrokkenheid ontkent, werkt overigens nog altijd voor Ikea. Momenteel is hij baas in vier landen: Roemenië, Kroatië, Servië en Slovenië.

Nagelnieuwe BMW cabrio

Omdat duidelijk is dat de spionagepraktijken al begonnen vóór de tijd van Vanoverbeke in Frankrijk, staat ook zijn voorganger terecht. De beklaagden riskeren tien jaar cel, Ikea Frankrijk riskeert een boete van 3,75 miljoen euro. Het bedrijf geeft toe dat het leed aan „organisatorische zwakte.” Al lijkt dat een eufemisme. Ikea verzamelde door de jaren heen gevoelige informatie over zeker 200 werknemers.

Een van hen „was een modelmedewerker, maar werd plots een actievoerder.” Ikea wilde weten „hoe die verandering is gebeurd” en of er „een risico van eco-terrorisme” was. In een ander geval wilde het bedrijf weten hoe het kwam dat een werknemer plots „een nagelnieuwe BMW cabrio” kon betalen. Het informatieverkeer ging overigens in twee richtingen. Zo maakte Ikea een intern rapport over een werknemer over aan de politie „om van die persoon af te raken via een juridische procedure buiten het bedrijf om.”