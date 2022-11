Steuntje in rug voor visserij: kabinet geeft 30.000 euro per visser

Dat maakt landbouwminister Piet Adema (CU) dinsdagmiddag bekend. „Deze tegemoetkoming geeft ondernemers een steuntje in de rug”, zegt hij. „Ik ben me ervan bewust dat het bedrag niet kostendekkend is. Het moet dan ook worden gezien in samenhang met de financiële ondersteuning om de visserijvloot te verduurzamen.” Zo kunnen vissers subsidie krijgen om over te stappen op energiezuinige motoren.

De visserijsector heeft maandenlang moeten wachten op noodsteun. Pas na grote druk, onder meer vanuit de Tweede Kamer, komt er nu een steunregeling. Die regeling moet nog wel worden uitgewerkt: pas begin volgend jaar komt er meer informatie beschikbaar via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Sanering

Eerder trok het kabinet al ruim 400 miljoen euro uit voor de visserij om duurzamer te worden. Ook gaat er fors geld naar een saneringsregeling. De visserij kampt op alle fronten met tegenslag. Door het verbod op pulsvissen - vissen met elektrische schokjes in plaats van sleepnetten - twee jaar geleden is het gasolieverbruik van een kotter verdubbeld. Daarnaast krimpen de visgebieden door de Brexit, windmolens en natuurparken op zee.

Minister Adema erkent dat het zware tijden zijn voor de visserij. „Op dit moment zitten vele vissersfamilies in de moeilijke keuze of ze al dan niet deel gaan nemen aan de nog openstaande saneringsregeling”, schrijft hij in een brief aan de Kamer. „Ik besef goed dat dit zware en pijnlijke besluiten zijn met enorme impact.”