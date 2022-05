Een zwaargewonde bij ongeluk Den Bosch, 33 ton room op de weg

Het ongeluk gebeurde iets voor één op de A2 richting Eindhoven, tussen de afrit naar het provinciehuis en oprit N279.

De bestuurder van de bestelauto belandde met zijn voertuig achterop de vrachtwagen en raakte door de botsing bekneld, schrijft BN DeStem. Drie ambulances, de brandweer en een traumahelikopter werden opgeroepen.

De brandweer kon de automobilist bevrijden. De man raakte ernstig gewond, maar was bij kennis toen de hulpdiensten hem meenamen. De vrachtwagenchauffeur is er ongeschonden vanaf te komen.

De vrachtwagen was net in Veghel geladen met 33 ton room en liep volledig leeg. De lading had een waarde van ongeveer 80.000 euro. Dit zorgde voor gladheid op de weg. Het schoonmaakwerk duurt nog wel even, schrijft BN DeStem. De parallelrijbaan van de A2 is daarom vanaf oprit N279 tot aan de afrit naar het provinciehuis afgesloten voor het overige verkeer.