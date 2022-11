Premium Het beste van De Telegraaf

Russische mannen worden nog steeds gerekruteerd Twijfels over ‘einde mobilisatie’ voor Poetins oorlog

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Volgens Vladimir Poetin en zijn defensieminister zou de mobilisatie van Russische mannen voorbij zijn. Ⓒ ANP / EPA

Moskou - President Vladimir Poetin heeft in navolging van zijn defensieminister Sergej Sjojgoe de ’gedeeltelijke mobilisatie’ voor voltooid verklaard. „Het is afgelopen”, zei Poetin maandag op een persconferentie. „Er is een punt achter gezet.” Maar Russische media melden dat mannen nog steeds worden opgeroepen en dat een wettelijke basis voor het einde van de mobilisatie ontbreekt.