Oxfam onder vuur om woke taalbijbel: ’moeder’, ’jeugd’ en ’zwarte markt’ uit den boze

Oxfam is een van de grootste liefdadigheidsorganisaties in het Verenigd Koninkrijk. Vanwege haar strijd om wereldwijde armoede te bestrijden, meent de organisatie een moreel kompas te bezitten waarbij het feilloos weet te oordelen over het verschil tussen goed en kwaad.

Maar deze week ging de organisatie een stap verder. In een 92 bladzijden tellende taalgids wordt medewerkers op het hart gedrukt dat het gebruik van bepaalde woorden heel beschadigend kan zijn. Het zorgt voor de meest uitgebreide lijst van politiek incorrect taalgebruik die beschikbaar is.

De lijst van te vermijden woorden is eindeloos. In plaats van ’moeder’ en ’vader’ moet ’ouder’ worden gebruikt. In het Nederlands zou dit meteen een probleem opleveren, want ’ouderen’ en ’jeugd’ zijn ook al stigmatiserende woorden. ’Vluchtelingencrisis’ is ook een woord dat vermeden dient te worden. Medewerkers wordt gevraagd om in plaats daarvan te wijzen op het feit dat ’migratie een complex fenomeen’ is.

’Koloniaal’

De ’zwarte markt’, een groot probleem in veel van de landen waar Oxfam actief is, moet ’informele economie’ gaan heten. Het woord ’lokaal’ moet worden vermeden, ’omdat iedereen wel ergens ’lokaal’ is. Het woord ’hoofdkantoor’ is ’erg koloniaal’ en zou erop duiden dat een bepaald kantoor belangrijker is dan een ander. ’Veldwerk’, altijd belangrijk rondom bestrijding van armoede, is ook al niet goed, want dat zou eveneens refereren aan het koloniale verleden.

Oxfam voelt zich in de introductie van de nieuwe taalbijbel geroepen om zich te verontschuldigen voor het gebruik van de koloniale taal Engels. ’We realiseren ons dat het dominante gebruik van het Engels een van de belangrijkste onderwerpen is die moeten worden aangepakt om onze sector te dekoloniseren en de machtsstructuren binnen de sector te veranderen.’

Kritiek

In de krant Daily Mail wordt volop kritiek uitgeoefend op de nieuwe taalrichtlijnen van Oxfam. „De meeste mensen zullen de adviezen totaal bizar vinden”, aldus voormalig minister van Volkshuisvesting Robert Buckland. „De organisatie zou er goed aan doen zich het adagium ’geen woorden, maar daden’ te herinneren.”

Het is een indirecte verwijzing naar het schandaal waarmee Oxfam enkele jaren geleden in opspraak kwam. Tal van hooggeplaatste medewerkers bleken minderjarigen seksueel te hebben mishandeld tijdens de hulpactie nadat het Caraïbische eiland Haïti in 2010 door een aardbeving was getroffen. Enkele jaren later bleek dat vergelijkbare misstanden hadden plaatsgevonden in de Democratische Republiek Congo.