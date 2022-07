Politie vindt geen bewijs van ’needle spiking’ bij Vierdaagse

De woordvoerder meldt dat er „tot nu toe geen feiten of omstandigheden gevonden zijn dat iemand gedrogeerd is met behulp van een naald.” Er is dus ook niemand aangehouden en de politie zoekt niet naar een verdachte.

De Gelderlander sprak met twee meisjes van 16 en 18 die niet lekker werden tijdens de Vierdaagsefeesten en die daarna van artsen te horen kregen dat het mogelijk om needle spiking zou gaan. Volgens de krant gingen in verschillende appgroepen van feestgangers in Nijmegen vorig week waarschuwingen rond over iemand die met een naald aan het prikken was.

Veroordeeld

Over het fenomeen needle spiking is nog veel onduidelijk. De laatste tijd kreeg de politie vaker meldingen binnen van mensen die zeggen tijdens het uitgaan met een naald te zijn geprikt en die vermoeden dat ze met drugs zijn ingespoten.

Vorige week werd voor het eerst in Nederland iemand veroordeeld voor een prikincident. Een 31-jarige man kreeg van de politierechter in Den Haag een celstraf van vijf maanden voor mishandeling van een vrouw op een dancefestival. Hij zou een vrouw met een injectienaald hebben geprikt tijdens Den Haag Outdoor, half juni in het Zuiderpark.

Mensen die denken dat ze zijn gedrogeerd moeten zo snel mogelijk medische hulp zoeken, zo meldde de politie eerder. Het Trimbos-instituut adviseert daarnaast om snel de eigen urine op te vangen. Drugs verdwijnen na verloop van tijd uit het lichaam en zo is de kans groter dat sporen ervan worden gevonden.