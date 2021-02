’Pakketbezorger Tarik O. reed twee keer over Sebastiaan (42) heen’

Op dinsdagavond 24 november 2020 reed pakketbezorger Tarik O. in Wijchen de 42-jarige Theloosen dood nadat die hem had aangesproken op zijn rijstijl. Er rijden vaker pakketbezorgers met een bloedsnelheid door de wijk De Ververt.

Achteruit

Tarik O. was niet gediend van een preek, er ontstond een woordenwisseling. Toen Sebastiaan Theloosen voor zijn bestelauto ging staan om een foto te maken van het kenteken, gaf hij gas. Het slachtoffer werd meters meegesleurd op de motorkap en viel vervolgens onder de wielen van de auto. Nadat hij over de man heen was gereden, zette Tarik O. de auto in de achteruit en reed nog een keer over Theloosen heen. Voor de ogen van diens vrouw. Daarna ging hij er vandoor.

,,Ongekend schokkend en verdrietig”, vond de officier van justitie die hem vervolgt voor doodslag. ,,Dit had ons allemaal kunnen overkomen.” De rechtbank moet nog een beslissing nemen over de eventuele toepassing van het jeugdstrafrecht, ook al is Tarik O. volwassen.

De geestvermogens van Tarik O. worden op dit moment onderzocht in Teylingereind. Op basis van het advies van de deskundigen oordeelt de rechtbank later over de eventuele toepassing van het jeugdstrafrecht.

Misverstand

Ook neemt de rechtbank pas later een beslissing over het houden van een schouw op de plek van het drama. De officier van justitie pleitte daarvoor, zodat de rechtbank precies weet wat welke van de in totaal acht getuigen hebben kunnen zien. Ze spreken elkaar op onderdelen tegen. Advocate Louke Korfker is tegen een schouw en zei dat Tarik O. zich ook niet in staat acht om daarbij te zijn.

Tarik O. was niet aanwezig in de rechtbank vanwege een communicatiestoornis. De rechtbank ging er van uit dat hij zou worden aangevoerd, Tarik O. dacht dat hij via telehoren de zitting zou bijwonen. Op het moment dat het misverstand aan het licht kwam was het te laat. De rechtbank zei wel ,,de uitdrukkelijke wens” te hebben dat Tarik O. er tijdens de inhoudelijke behandeling bij zal zijn. Daar gaat in ieder geval nog een inleidende zitting aan vooraf over drie maanden.

De zaak had grote impact in Wijchen, waar op zaterdag 28 november tientallen mensen deelnamen aan een stille tocht voor het slachtoffer. Vrienden van de overleden man startten een inzamelingsactie voor de nabestaanden.