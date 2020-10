Resten Spaanse linie ontdekt: klopt de Leidse hutspot-legende?

Archeoloog Ivar Schute bij de afgraving in Leiden. Ⓒ Vincent Basler

Leiden - De legende rond Cornelis Joppenszoon die in 1574 hutspot vond in een verlaten kamp van de Spanjaarden lijkt te kloppen. Archeologen hebben vrijdagmiddag in Leiden resten gevonden van de Spaanse Schans Lammen. In de dichtgestorte gracht werden een tinnen lepel en vork, versierde onderdelen van een drinkglas en aardewerk gevonden. „Dit is echt heel bijzonder”, aldus archeoloog René Isarin.