Verbijstering na draai OM in zaak rond doodslaan Robert Gerritsen

De moeder van de twee jonge kinderen van de toen 32-jarige Robert Gerritsen deed de noodkreet tegenover het Amsterdamse Gerechtshof niet louter uit emotie. Het politieonderzoek, inclusief honderden uren aan camerabeelden van de fatale avond, stelt dat het slachtoffer uit Voorthuizen zich passief opstelde bij de ruzie tussen zijn vriendengroep, die een vrijgezellenfeestje vierde, en drie Roemenen.

Zijn vrienden misdroegen zich overigens wel die septembernacht. Ook tijdens het hoger beroep bleef onduidelijk waarom zij nou zo boos waren op de Oost-Europeanen. Uit de getuigenverhoren komt er niet veel meer uit dan een schouderduw in het overvolle uitgaansgebied. Hoe dan ook, in een ruime overtalsituatie rende de Gelderse groep achter de Roemenen aan om ze te schoppen en slaan.

Gracht

Mirci M. viel zelfs in de gracht. Bij het eruit krabbelen op de Oudezijds Achterburgwal liep hij terug naar het gevecht. Volgens hem om zijn vrienden te beschermen, maar in plaats daarvan sloeg hij de enige die zich volgens het OM passief opstelde zo hard achter op de nek, dat Gerritsen in een keer naar de grond zeeg. Deskundigen oordelen dat die klap fataal was. Hij bleek hersendood. Het slachtoffer stierf een paar dagen later in het ziekenhuis, nadat hij als donor had gediend.

Bekijk ook: Fatale klap op Wallen was noodweer oordeelt rechter

Alle heethoofden kwamen er na een dagenlange rechtszaak in 2018 met lichte straffen van af, omdat het doodslaan van Gerritsen geen opzet was. Mirci M. moest drie maanden de cel in en kreeg 150 uur werkstraf. Zijn kompaan Marian D. kreeg 70 dagen celstraf, waarvan 46 voorwaardelijk.

Na drieënhalf jaar

Het Openbaar Ministerie ging gelijk in hoger beroep tegen de lage straffen van de Roemenen, maar na drieënhalf jaar veranderde dat standpunt ineens. De nabestaanden van Robert Gerritsen kregen twee weken geleden te horen dat het OM toch voor vrijspraak zou gaan.

Lees verder onder de foto

Twee van de Roemeense betrokkenen op bewakingsbeeld.

Alle partijen verwonderden zich over het gewijzigde standpunt. Ook de voorzitter van het Hof hield voor, dat de nabestaanden nu drieënhalf jaar langer leed hadden moeten doorstaan. ,,Dat gaat niet in de koude kleren zitten.” Het OM vond het voor de familie van Gerritsen erg. ,,Maar waarheidsvinding moet objectief gebeuren. Het spijt mij, maar dit moet gebeuren”, zei de advocaat-generaal.

’Dat steekt’

De weduwe, ouders en zus van Gerritsen konden er met hun verstand niet bij. De moeder: ,,Nu lijkt het alsof er iemand kan worden doodgeslagen, zonder verantwoordelijkheid. Dat steekt. Ik zou zeggen: gelijke monniken, gelijke kappen. De jongens uit Voorthuizen hebben hun taakstraffen gedaan, dat zou toch minimaal moeten gelden voor de Roemenen.”

De weduwe van Gerritsen dacht vooral aan de toekomst van haar jonge kinderen. ,,Het voelt nu alsof Robbert schuld heeft aan deze situatie. Maar dat is niet zo. De beelden tonen dat hij niet meedeed. Dat hij een duw gaf, omdat het moest stoppen. Maar hij heeft nooit een gevechtshouding aangenomen. Ik vind het vooral heel belangrijk dat zijn naam wordt gezuiverd.’’

Uitspraak: 3 februari