Patiënten in laatste levensfase opgezadeld met onnodig lijden Stervende patiënten liggen in eigen ontlasting: ’Als we gaan besparen op broekjes, zijn we diep gezonken’

Amsterdam - Stervende patiënten die in hun eigen ontlasting moeten liggen; verpleegkundigen die uren bezig zijn om voor hen incontinentieluiers geregeld te krijgen. Administratieve rompslomp waartoe de leveranciers van medische hulpmiddelen verplicht zijn, leidt bij stervende patiënten tot mensonterende toestanden. Dat signaleren verpleegkundigen die zien hoe palliatieve patiënten en hun geliefden slachtoffer worden van bureaucratie, waardoor patiënten in hun laatste levensfase worden opgezadeld met onnodig lijden. „Als we gaan besparen op de hoeveelheid broekjes waar iemand recht op heeft in ons land dan zijn we diep gezonken”, zegt de man van een terminaal zieke vrouw.