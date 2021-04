Ziekenhuizen en RIVM oneens over piek derde golf

Buitenland

Succesvolle openhartoperatie in brandend Russisch ziekenhuis

Russische artsen hebben met succes een openhartoperatie uitgevoerd ondanks een brand in het ziekenhuis. De chirurgen konden de operatie in het ziekenhuis in Blagovesjtsjensk in het verre oosten van Rusland niet onderbreken, melden Russische media.