Vernietigt ook Trump Persepolis?

De UNESCO-Werelderfgoedsite Persepolis werd in 300 voor Christus vernietigd door Alexander de Grote. Gaat Trump hem navolgen? Ⓒ foto 123RF

WASHINGTON - President Trump is bereid om 52 doelen aan te vallen in Iran, waaronder ook culturele en historische hotspots. Het aanvallen van cultureel belangrijke plekken is verboden onder internationale verdragen. Er kwam dan ook kritiek op Trumps dreigement. Democraten willen ondertussen Trumps oorlogsmacht indammen.