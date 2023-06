Proef leidt tot verkeersinfarct in binnenstad van Amsterdam: ’Chaos’

Door het instellen van een knip op de Weesperstraat, een belangrijke toegangsroute voor de binnenstad, moeten automobilisten alternatieve routes rijden, onder ander via de IJtunnel. Daar loopt het zodanig vast, dat zelfs de hulpdiensten er niet altijd kunnen doorrijden.

De knip op de Weesperstraat betekent dat het verkeer dat op die plek het centrum van de hoofdstad wil binnenrijden, wordt teruggestuurd. Het verkeer kan dan terug richting de Mauritskade of rechtsaf slaan en dan uitkomen op de Roetersstraat. Om automobilisten en motorrijders niet de kans te geven om sluiproutes te gaan volgen, is er op andere plekken in de stad ook een aantal straten afgesloten.

Ⓒ Gemeente Amsterdam

’Test’

„Het gaat om een test van zes weken, om in de praktijk te zien welke effecten de afsluiting voor doorgaand verkeer heeft op de leefbaarheid van de buurt. We krijgen al jaren vragen om maatregelen tegen de overlast van het drukke verkeer”, zo verklaarde verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst eerder. Amsterdam wil autoluwer worden.

De drukke Weesperstraat is nu zes weken afgesloten voor doorgaand autoverkeer tussen de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe Keizersgracht. De straat is alleen ’s nachts open tussen 23.00 en 06.00 uur. Ⓒ Richard Mouw

Van der Horst kondigde de knip eind maart van dit jaar aan, nadat er al jaren over was gesproken. Ze wil uitproberen wat de knip oplevert.

’Frustratie’

„Vandaag kregen we te zien wat er gebeurt als je gaat rommelen met het verkeer uit ideologische overtuigingen. Chaos”, zegt de Amsterdamse fractievoorzitter Daan Wijnants van de VVD. „Dit geëxperimenteer kost Amsterdammers tijd en geld en zorgt voor heel veel frustratie. Het college van B en W kan beter zorgen voor meer afvalbakken.”

Vanuit het bedrijfsleven klonken altijd al veel reserves. Voor hen is de Weesperstraat veruit de belangrijkste aanvoerroute voor het leveren en bevoorraden van winkels en bedrijven in de Amsterdamse binnenstad.

Ⓒ Gemeente Amsterdam

’Campagne’

Guido Frankfurther van ondernemersclub MKB-Amsterdam zegt in een eerste reactie op de verkeerschaos: „Wij hebben drie jaar hartstochtelijk campagne gevoerd tegen deze proef. Nu heeft de gemeenteraad anders beslist. Wij denken dat dit heel slecht is voor de bereikbaarheid van de stadsdelen Oost, Centrum en Zuid. Alle ondernemers, leveranciers, busjes voor schoolkinderen en gehandicapten, servicemonteurs en dus ook zo’n 200.000 Amsterdammers gaan hier echt veel last van krijgen.”