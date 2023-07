VVN stoort zich aan regenboogzebrapaden: ’Maatschappelijke issues niet verbinden aan verkeersregels’

AMERSFOORT - Er moet uniformiteit komen in de verkeersregels in ons land. Dat stelt Veilig Verkeer Nederland (VVN), dat spreekt over een onnodige lappendeken van regels. Nu is het zo dat per gemeente met andere ’maten’ wordt gemeten, wat verkeersdeelnemers volgens de VVN in verwarring kan brengen en de veiligheid op de weg of fietspad in gevaar brengt.