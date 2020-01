OM eist 12 jaar cel tegen ’Opa Frits’

Het OM verdenkt Bridjanand B., belastingambtenaar Willem P., Rijad K., Moumen J. en Hafiz H. van betrokkenheid bij de invoer van een paar honderd kilo cocaïne in de Rotterdamse haven en omgeving en van een poging tot gijzeling en afpersing. Die cocaïne was afkomstig uit Brazilië, Colombia, Ecuador en Panama.

Zo zouden drie van de verdachten gezamenlijk opdracht hebben gegeven vanuit een woning in de Sint Janshaven voor een smokkel van 171 kilo cocaïne vanuit de Maasvlakte naar een loods in Vierpolders in november 2017. „We waren op dat moment alleen maar aan het pokeren”, ontkende Bridjanand dinsdag nog stellig.

Ontsleutelde pgp-berichten

Het OM ziet het bewijs vooral in ontsleutelde pgp-berichten en afgeluisterde telefoongesprekken waarin de verdachten spreken over drugs. Volgens de officieren van justitie had de misdaadorganisatie ook contact met corrupte douaniers die containers met cocaïne doorlieten. Belastingambtenaar Willem P. zou via de Belastingdienst gegevens hebben opgezocht van bedrijven die bij de cocaïne-importen konden worden gebruikt.

In de Rotterdamse haven zou Hafiz H. bovendien de smokkel van respectievelijk 17 en 40 kilo cocaïne in 2017 gefaciliteerd hebben. Hij had volgens het OM de naam van de boot doorgegeven waarop allerlei drugs, verstopt in bananenkisten, vervoerd werden. Ook zou hij doorgeseind hebben in welke loods die lading vervolgens opgeslagen werd, waarna er een inbraak plaatsvond.

Naast de celstraffen heeft het OM tegen drie van de verdachten geldboetes van 25.000 euro geëist. Tijdens de zittingen deze week ontkenden de verdachten stellig hun betrokkenheid in de omvangrijke drugs- en corruptiezaak. In de megazaak staan nog zeven vervolgzittingen op het programma. Daarin komen de advocaten nog uitvoerig aan het woord.

In een vervolg op het strafproces zullen begin februari bovendien nog meer verdachten terechtstaan. De rechtbank doet naar verwachting op 17 februari uitspraak.