Hema-medewerkster ’gelukkig buiten levensgevaar’ na bloederige steekpartij

De verdachte is een 21-jarige vrouw die in de winkel kon worden aangehouden. Zij zal in ieder geval tot aan haar voorgeleiding bij de rechter-commissaris vast blijven zitten. Zij is een bekende in het dorp en zou al meerdere keren een winkelverbod hebben gehad en andere problemen hebben veroorzaakt. Een getuige vertelt tegen De Telegraaf dat de verdachte al enige tijd in de winkel vervelend deed voordat ze meerdere keren met het mes op de 23-jarige medewerkster instak.

’Geen levensgevaar meer’

Ook de politie bevestigt dat het „relatief goed” gaat met de winkelmedewerkster. „Gelukkig is er geen gevaar meer voor haar leven”, laat de woordvoerder van de Hema De Telegraaf weten. „Het mag duidelijk zijn dat iedereen binnen de Hema geschokt is. Op de eerste plaats het slachtoffer en haar familie, maar ook iedereen die in Wormer werkt. Als concern zijn we gisteren meteen begonnen met de opvang en begeleiding van het betrokken personeel.” Vanwege diezelfde nazorg en omdat er schoongemaakt moet worden, blijft de winkel vandaag gesloten. Ook vindt er een besloten bijeenkomst voor het personeel plaats: „En de politie zal het onderzoek nog moeten afronden.”

’Verdacht had winkelverbod’

Vrijdagochtend maakte politie bekend dat de vrouw eerder die middag al door agenten is aangesproken in de winkel: „De verdachte had een winkelverbod voor deze winkel en kort voor het incident was de politie al ter plaatse geweest om te assisteren bij de toepassing van dit winkelverbod. Kort daarna heeft helaas het steekincident plaatsgevonden. De agenten waren nog in de buurt en konden direct eerste hulp verlenen en de verdachte aanhouden”, aldus een verklaring van de politie.