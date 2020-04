Zeehond in Drenthe? ’Hij leek zich te vermaken’

Natuurlijk is het bijzonder, benadrukt de deskundige Barth de aanwezigheid van de zeehond vlakbij Meppel. ,,Maar er zwemmen ook af en toe zeehonden in de Amsterdamse grachten of in Den Helder. Het kan. Ze leven zowel in zout als zoet water. En wat ik hoorde en zag, gaat het goed met deze zeehond.”

"Echt uniek. Tientallen mensen kwamen erop af. Het nieuws van de dag"

Larissa Lok, die als vrijwilligster bij de plaatselijke dierenambulance werkt, hoorde het zaterdag via de tamtam en besloot gelijk naar de Hoogeveense Vaart te reizen. ,,Het is maar een kwartiertje van mijn huis. Maar ik wilde de zeehond per se zien. Het is niet de eerste keer dat hij hier zit. Een tijdje terug zat hij al eens bij een andere sluis in de Hoogeveense Vaart.”

Dit was haar kans om de zeehond met eigen ogen te zien. ,,Echt zo uniek om zo’n dier dan ineens bij ons in de buurt te zien zwemmen. Tientallen mensen kwamen erop af. Ja, het was wel even het nieuws van de dag.”

Op videobeelden was te zien hoe het dier een karper had gevangen.

’Dier had het naar zijn zin’

Lok keek ook met bijzondere interesse vanuit haar achtergrond als vrijwilliger. ,,Collega’s hebben Ecomare gebeld. Die kwamen niet. Dat was niet nodig, omdat het dier alert oogde. Dat heb ik ook met eigen ogen gezien. Hij had het naar zijn zin, had ik het idee.”

Nee, de zeehond zal zich niet aan Meppel gaan hechten en een vaste attractie worden, verduidelijkt Marion Barth. ,,Als er veel vis is, kan een zeehond daar nu prima uit de voeten. Maar als het eten opraakt, zal het dier ook zijn weg weer terugvinden. Zeehonden zijn niet per se honkvast. Maar als het daar te druk wordt met bootjes, mensen en blaffende honden, dan zal-ie zich onveilig kunnen gaan voelen en vanzelf op zoek gaan naar weer een nieuwe plek.”