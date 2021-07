Festivalterrein Lowlands wordt weer afgebroken na besluit kabinet

In eerste instantie leek het erop dat alle festivals deze zomer wel doorgang konden vinden. Maar na een plotselinge stijging van het aantal besmettingen moest het demissionaire kabinet toch weer ingrijpen. Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge erkenden later dat het vrijgeven van alle coronamaatregelen in een keer een „inschattingsfout” was.

Teleurgesteld

Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg zei maandag te snappen dat het festival in augustus vanwege de huidige coronasituatie weer niet kan doorgaan, maar is wel „diep teleurgesteld.” Op sociale media hebben bezoekers minder begrip voor het besluit van het demissionaire kabinet om alle meerdaagse festivals deze zomer te cancellen.

Het nieuws dat Lowlands weer niet doorgaat, gaat de organisatie nu even rustig laten bezinken. Vanaf eind september beginnen de voorbereidingen op de editie van volgend jaar. „We moeten even herstellen, de sfeer is nu niet goed. Maar als het allemaal is afgehandeld en is gedaald, gaan we vol goede moed verder.”