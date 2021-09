200 coronapatiënten op ic's, laagste aantal in maand tijd

Verplegers van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Beeld ter illustratie. Ⓒ Rob Engelaar

ZEIST - Het aantal coronapatiënten op intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is woensdag met 3 gedaald tot 200, het laagste aantal sinds 17 augustus. In totaal liggen er nu nog 600 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, in de ziekenhuizen. Dat zijn er 35 minder dan dinsdag, zo staat in de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).